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НовостиОбщество23 февраля 2023 15:21

В Татарстане за минувшие сутки выявили 151 случай заражения коронавирусом

Общее число заболевших превысило 194,5 тысяч рублей
Рината СТРЕБКОВА
Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки на территории Татарстана зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

По данным на 23 февраля 2023 года на территории Татарстана зарегистрировано 194 611 случаев новой коронавирусной инфекции.

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