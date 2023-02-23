В Татарстане за минувшие сутки выявили 151 случай заражения коронавирусом

Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За минувшие сутки на территории Татарстана зарегистрирован 151 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора республики. Все заболевшие находятся под медицинским наблюдением.

По данным на 23 февраля 2023 года на территории Татарстана зарегистрировано 194 611 случаев новой коронавирусной инфекции.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram