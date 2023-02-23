Три дня метели и до 2 градусов тепла: синоптики рассказали о погоде в Татарстане в конце недели

Снегопады не прекратятся до понедельника. Фото: Мэрия Казани

Последние выходные февраля принесут татарстанцам снежную и ненастную погоду. Так, 24 февраля, по данным Гидрометцентра РТ, на территории республики будет облачно с прояснениями. Ночью и утром местами небольшой снег и слабая метель.

Минимальная температура воздуха ночью и утром составит от 15 до 20 градусов мороза. При прояснениях до 24 градусов ниже нуля. Максимальная температура воздуха днем не превысит 9 градусов со знаком "минус".

25 февраля прогнозируется метель, порывы ветра будут достигать 17 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 16 градусов ниже нуля. Днем - до 2 градусов мороза. В воскресенье, 26 февраля, ожидаются снегопады, также возможен дождь, а температура воздуха прогреется до 2 градусов тепла. На дорогах гололедица, снежная каша.

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