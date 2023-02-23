В Казани женщина спрыгнула с 6 этажа, отряхнулась и зашла в подъезд

Женщина сорвалась вниз, но на ее счастье упала в сугроб. Фото: принтскрин видео.

ЧП произошло днем 23 февраля в Казани. В микрорайоне Азино женщина сорвалась с шестого этажа, упала в сугроб и спокойно зашла обратно в дом. Видео инцидента появилось в социальных сетях.

На кадрах видно, как женщина стоит на карнизе, а затем падает вниз. После она просит проходивших мимо детей помочь ей подняться. В соцсетях предположили, что женщина могла находиться в шоковом состоянии или в состоянии опьянения.

Меж тем, в полиции инцидент подтвердили. Выяснилось, что 42-летняя женщина оказалась заперта в одной из комнат. Она решила выбраться через балкон, но упала вниз. На ее счастье, упала она прямиком в сугроб. Это помогло избежать серьезных травм.

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