«Рубин» отдал форварда Камиля Муллина в аренду в астраханский «Волгарь»

Форвард сыграл за казанскую команду 10 матчей и не сумел забить. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

В последние дни трансферного окна в России казанский «Рубин» не только приобретал игроков, но и отдавал в другие команды. Так, 29-летний нападающий Камиль Муллин на правах аренды перешел в астраханский «Волгарь» до окончания сезона 2022/23.

Муллин перебрался в Казань летом. До этого он выступал за волгоградский «Ротор». При этом, заиграть в «Рубине» нападающий так и не сумел. Он сыграл за казанскую команду 10 матчей, не отметившись результативными действиями.

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