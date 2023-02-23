В Набережных Челнах мужчина обманул налоговую инспекцию, пытаясь стать председателем СНТ

Задержанный не признал своей вины. Фото: Рината СТРЕБКОВА

48-летнего жителя Набережных Челнов обвиняют в фальсификации единого государственного реестра юридических лиц. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, в 2020 и 2021 годах обвиняемый, будучи собственником земельного участка в садоводческом товариществе, но не являвшийся его членом судился за пост его председателя.

При этом, он прекрасно знал, что в СНТ есть законный председатель. Правда, это не остановило его от предоставления в налоговую инспекцию нотариально заверенное заявление с заведомо ложными сведениями, на основании которого были внесены изменения в ЕГРЮЛ об исключении сведений о действующем председателе СНТ и о включении недостоверных сведений об обвиняемом якобы являющимся председателем товарищества.

Причастность к совершению преступления он не признал. Тем не менее, следствием собрана достаточная доказательственная и дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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