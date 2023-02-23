Самолет из Казани в Оренбург задержали почти на 15 часов

Пассажиры смогут вылететь лишь на следующий день. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Приволжская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров в аэропорту Казани. Причиной послужила задержка рейса из столицы Татарстана в Оренбург почти на 15 часов.

Отмечается, что вылет должен был состояться из Казани 22 февраля в 20.20. Впрочем, самолет вылетел лишь в 10.40 23 февраля. Известно, что на время задержки рейса всем 140 пассажирам предоставили напитки, горячее питание и номера в гостиницах. В случае выявления серьезных нарушений в Приволжской транспортной прокуратуре будут приняты меры прокурорского реагирования.

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