Премьера проекта «Моя Казань» состоится в культурном центре «Сайдаш» 28 февраля

Начало мероприятия в 18.30. Фото: Мэрия Казани

28 февраля в культурном центре «Сайдаш» состоится премьера проекта «Моя Казань». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы Татарстана.

Как отметили в ведомстве, проект «Моя Казань» представляет собой оригинальное художественное произведение, в котором сочетаются танец, музыка, видеоинсталляция и другие выразительные средства.

На сцене появятся образы исторических личностей, оставивших свой след в истории и культуре столицы РТ. Это царица Сююмбике, патриарх Гермоген, поэты Габдулла Тукай и Муса Джалиль, оперный и камерный певец Федор Шаляпин. Начало мероприятия в 18.30.

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