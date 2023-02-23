«Так тому и быть»: Данис Зарипов высказался о завершении карьеры

В нынешнем сезоне Зарипов провел только 14 матчей. Фото: Ак Барс

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов высказался о возможном завершении своей игровой карьеры. По его словам, он очень хотел сыграть в этом сезоне и завоевать с командой трофей.

- Я не жалею, раз сделал этот шаг, то дойду до конца. Выйду или нет – это другое. Помогу, чем смогу, ребятам, а потом сделаю объявление. Очень хочется ещё сыграть, но, наверное, я уже прихожу к мысли – если не получится, так тому и быть. Не каждый человек может играть до 42-43 лет. Это травмоопасный спорт, здоровье даёт о себе знать. Эти факторы уже преобладают в сознании, - цитирует Зарипова программа «Легенды КХЛ».

41-летний форвард в нынешнем сезоне провел в форме «Ак Барса» 14 матчей, в которых не забил голов, но сделал три результативные передачи. Зарипов является трёхкратным чемпионом мира и единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Трижды он брал главный трофей российского клубного хоккея в составе «Ак Барса».

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