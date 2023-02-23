«Рубин» внес Эльмира Набиуллина в заявку на сезон

Набиуллин вернулся в родной клуб. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В заключительный день работы трансферного окна в России казанский «Рубин» усилился собственным воспитанником с большим опытом игры в Премьер-Лиге. Речь о 27-летнем защитнике Эльмире Набиуллине. Контракт с игроком обороны рассчитан до конца нынешнего сезона.

Набиуллин воспитанник Академии «Рубина». В первой команде «Рубина» дебютировал 9 марта 2014 года в матче с «Анжи». Также выступал за «Зенит», «Сочи», «Химки», а в последнее время числился в составе «Пари НН».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram