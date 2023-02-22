В Казани две пенсионерки, спасая внучек, лишились 350 тысяч рублей

Найти злоумышленников пока не удалось. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Жители Казани продолжают попадаться на уловки мошенников. На сей раз жертвами аферистов стали две пенсионерки. Они лишились 350 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

20 февраля на домашний телефон жительницы Авиастроительного района позвонили незнакомые люди и сообщили, что ее внучка попала в беду и для решения вопроса необходимо заплатить средства. Взволнованная женщина согласилась выполнить все условия и перевела мошенникам 200 тысяч рублей.

Вторая пенсионерка пострадала по такой же схеме и лишилась 150 тысяч рублей, желая помочь «внучке», которая попала в дорожно-транспортное происшествие.

Через некоторое время потерпевшие позвонили родственникам и узнали, что никаких аварий не было. Только после этого женщины обратились в полицию. В настоящее время ведется поиск злоумышленников.

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