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НовостиОбщество22 февраля 2023 17:04

В Казани число случаев инфицирования бешенством среди животных

Больше остальных заражались кошки
Рината СТРЕБКОВА
Бешенством в 2022 году заразились три кота.

Бешенством в 2022 году заразились три кота.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В 2022 году в Татарстане зарегистрировали семь случаев бешенства среди животных на территории шести муниципальных образований. Об это сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора РТ.

Отметим, что число заражений сократилось в три раза. В 2021 году было выявлено 22 случая бешенства. Три случая зафиксировали среди кошек, два – среди собак. Еще по одному случаю зафиксировали у диких животных – ласки и куницы.

По итогам прошлого года количество обращений татарстанцев по поводу травм, нанесенных животными, снизилось почти на 6%. Так, медицинская помощь потребовалась 9 тысячам 606 жителям республики.

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