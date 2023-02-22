Из Казани в аэропорт 25 февраля запустят дополнительную электричку

Время в пути составит 20 минут. Фото: Рината СТРЕБКОВА

Железнодорожный вокзал Казани и аэропорт столицы Татарстана свяжет дополнительный пригородный поезд. Правда, только на один день - 25 февраля. В этот день в МВЦ «Казань Экспо» запланирован концерт.

В итоге электричка №7602 отправится со станции Казань в 21:40 и прибудет в аэропорт в 22.00. Спустя полчаса аэроэкспресс отправится в обратном направлении и через 20 минут прибудет на железнодорожный вокзал столицы Татарстана. Отметим, что промежуточные остановки не предусмотрены.

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