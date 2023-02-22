Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 16:53

Из Казани в аэропорт 25 февраля запустят дополнительную электричку

ПОезд проследует без промежуточных остановок
Рината СТРЕБКОВА
Время в пути составит 20 минут.

Время в пути составит 20 минут.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

Железнодорожный вокзал Казани и аэропорт столицы Татарстана свяжет дополнительный пригородный поезд. Правда, только на один день - 25 февраля. В этот день в МВЦ «Казань Экспо» запланирован концерт.

В итоге электричка №7602 отправится со станции Казань в 21:40 и прибудет в аэропорт в 22.00. Спустя полчаса аэроэкспресс отправится в обратном направлении и через 20 минут прибудет на железнодорожный вокзал столицы Татарстана. Отметим, что промежуточные остановки не предусмотрены.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram