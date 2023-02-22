ХК «Челны» расстался с главным тренером Айдаром Мусакаевым, который работал в клубе более 16 лет

Во главе челнинского клуба Мусакаев выиграл 401 матч. Фото: ХК "Челны".

Выступающий в ВХЛ-Б хоккейный клуб «Челны» перед началом плей-офф решился на перестановки в тренерском штабе. Так, покинул пост наставника команды Айдар Мусакаев, который работал в клубе с 1 ноября 2006 года. За 16,5 лет работы в челнинском клубе он провел у руля команды 945 матчей, в которых одержал 401 победу. В 2020 году он привел «Челны» к победе в ВХЛ-Б.

Замену Мусакаеву нашли довольно быстро. Новым главным тренером клуба из Татарстана стал опытный Александр Соколов. Он начал тренерскую карьеру еще в 1995 году. В сезоне 1998/1999 под его руководством «Нефтехимик» вышел в плей-офф чемпионата Суперлиги.

В дальнейшем в основном являлся главным тренером клубов ВХЛ и МХЛ, трудился также в Казахстане. Последним клубом Александра Соколова был казанский «Феникс», который в начале этого года объявил о прекращении своей игровой деятельности.

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