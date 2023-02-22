В Татарстане в снегу застрял автобус с юными хоккеистами из Балаково

Выбраться самостоятельно автобус не сумел. Фото: МЧС по Татарстану

Автобус с детской хоккейной командой из города Балаково попал в неприятность на территории Татарстана. Примерно в 17.10 автобус двигался по Буинскому району и сбился с маршрута. При попытке развернуться машина застряла на обочине рядом с селом Кайбицы.

О происшествии сообщили в службу спасения. Впрочем, высылать на место бригаду спасателей не пришлось. Помог глава Кайбицкого сельского поселения, который распорядился направить на помощь трактор, который сумел вытянуть автобус из снежного плена.

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