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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 15:44

В Татарстане в снегу застрял автобус с юными хоккеистами из Балаково

На помощь направили трактор и вытащили автобус из снежного плена
Рината СТРЕБКОВА
Выбраться самостоятельно автобус не сумел.

Выбраться самостоятельно автобус не сумел.

Фото: МЧС по Татарстану

Автобус с детской хоккейной командой из города Балаково попал в неприятность на территории Татарстана. Примерно в 17.10 автобус двигался по Буинскому району и сбился с маршрута. При попытке развернуться машина застряла на обочине рядом с селом Кайбицы.

О происшествии сообщили в службу спасения. Впрочем, высылать на место бригаду спасателей не пришлось. Помог глава Кайбицкого сельского поселения, который распорядился направить на помощь трактор, который сумел вытянуть автобус из снежного плена.

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