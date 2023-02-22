В Чувашии в ДТП со школьным автобусом пострадали пять человек

Иномарка выехала на встречку, где столкнулась с микроавтобусом. Фото: МВД Чувашии.

Серьезное ДТП произошло в Чувашии 22 февраля. Как сообщили в МВД республики, авария произошла в 13:30 минут между населенными пунктами Нижние Абакасы и Молния Ибресинского района. Там столкнулся школьный микроавтобус «ГАЗель» и «Рено Сандеро».

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на встречную полосу, где и столкнулся с микроавтобусом, в котором кроме водителя находились два пассажира - 16-летний школьник и соцработник. Им потребовалась помощь врачей. Также пострадали водитель и два пассажира французской иномарки. Их госпитализировали с места ДТП.

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