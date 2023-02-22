В Татарстане запретили проводить митинги на территории школ и поликлиник

Проводить митинги в школе теперь запрещено документально. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане определили места, где официально запрещено проводить массовые собрания и митинги, а также различные пикеты и демонстрации. Законопроект приняли на заседании Госсовета РТ.

В частности, проводить подобные мероприятия запрещено на территории вокзалов, аэропортов и речных портов. Также под запретом митинги на территории образовательных учреждений и объектах здравоохранения, а также на детских и спортивных площадках.

Кроме того, митинги запрещены в зданиях органов публичной власти, а также на объектах, электрических, тепловых, водопроводных сетей, а также сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения.

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