Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 14:23

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин прокомментировал взлом радиостанций и «воздушную тревогу»

Так, например, жители Казани услышали 22 февраля в эфире фейковые сигналы об угрозе ракетного удара
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Проблема с кибератаками является очень актуальной.

Проблема с кибератаками является очень актуальной.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Проблема с кибератаками является очень актуальной - это заметно по сегодняшнему взлому радиостанций, в эфире которого прозвучала «воздушная тревога», заявил 22 февраля на заседании Госсовета республики глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин .

По его словам, в прошлом году в регионе был открыт центр противодействия киберугроз, который позволил избежать масштабных информационных атак. Он также помог не допустить в республике ситуаций, когда хакеры взламывали сайты и размещали дискредитирующую информацию.

Напомним, 22 февраля в эфире казанского радио прозвучали сигналы о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Позже МЧС России назвал информацию, оглашенную в эфире радиостанций, фейком.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram