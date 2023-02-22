Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин прокомментировал взлом радиостанций и «воздушную тревогу»

Проблема с кибератаками является очень актуальной. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Проблема с кибератаками является очень актуальной - это заметно по сегодняшнему взлому радиостанций, в эфире которого прозвучала «воздушная тревога», заявил 22 февраля на заседании Госсовета республики глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин .

По его словам, в прошлом году в регионе был открыт центр противодействия киберугроз, который позволил избежать масштабных информационных атак. Он также помог не допустить в республике ситуаций, когда хакеры взламывали сайты и размещали дискредитирующую информацию.

Напомним, 22 февраля в эфире казанского радио прозвучали сигналы о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Позже МЧС России назвал информацию, оглашенную в эфире радиостанций, фейком.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram