В Казани по подозрению в пропаганде терроризма задержан местный житель

Задержанному 25 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Татарстана задержан 25-летний мужчина, который подозревается в пропаганде терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РТ.

Сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану совместно с полицейскими выявили и задержали сторонника международной запрещенной в России террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад»*.

В отношении жителя Казани возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах подростка наказали за переписку с лидером террористической организации. Прокуратура сделала ему предостережение в присутствии законного представителя.

*запрещенная в РФ террористическая организация.

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