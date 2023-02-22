В Казани по подозрению в пропаганде терроризма задержан местный житель

Задержанному 25 лет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В столице Татарстана задержан 25-летний мужчина, который подозревается в пропаганде терроризма. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РТ.
Сотрудники Управления ФСБ России по Татарстану совместно с полицейскими выявили и задержали сторонника международной запрещенной в России террористической организации Катиба Таухид валь-Джихад»*.
В отношении жителя Казани возбуждено уголовное дело о публичных призывах к террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма.
Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах подростка наказали за переписку с лидером террористической организации. Прокуратура сделала ему предостережение в присутствии законного представителя.
*запрещенная в РФ террористическая организация.
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