Прокуратура Татарстана намерена ужесточить приговор участникам кражи сейфа из Следкома

Раннее вынесенный приговор сочли слишком «мягким». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Татарстана обжаловала приговор трем участникам кражи сейфа с 15 миллионами из следственного комитета республики. Ранее каждому из похитителей назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима.

По мнению надзорного ведомства, вынесенный вердикт является необоснованным из-за слишком «мягкого» наказания, переквалификации действий фигурантов и оправдания одного из них по эпизоду с хищением чужих госномеров на машину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, дерзкая кража произошла чуть более года назад. Тогда похитители в масках закрасили баллончиком объективы камер наблюдения и проникли в здание четвертого отдела по особо важным делам Следкома Татарстана. Они похитили сейф, в котором находились миллионы и материалы уголовного дела, и скрылись с места преступления на машине. Позже правоохранители задержали троих злоумышленников в Альметьевске.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram