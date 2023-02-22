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НовостиПроисшествия22 февраля 2023 13:47

Прокуратура Татарстана намерена ужесточить приговор участникам кражи сейфа из Следкома

Ранее каждому из них назначили по три года колонии общего режима
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Раннее вынесенный приговор сочли слишком «мягким».

Раннее вынесенный приговор сочли слишком «мягким».

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Татарстана обжаловала приговор трем участникам кражи сейфа с 15 миллионами из следственного комитета республики. Ранее каждому из похитителей назначили наказание в виде трех лет колонии общего режима.

По мнению надзорного ведомства, вынесенный вердикт является необоснованным из-за слишком «мягкого» наказания, переквалификации действий фигурантов и оправдания одного из них по эпизоду с хищением чужих госномеров на машину. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Напомним, дерзкая кража произошла чуть более года назад. Тогда похитители в масках закрасили баллончиком объективы камер наблюдения и проникли в здание четвертого отдела по особо важным делам Следкома Татарстана. Они похитили сейф, в котором находились миллионы и материалы уголовного дела, и скрылись с места преступления на машине. Позже правоохранители задержали троих злоумышленников в Альметьевске.

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