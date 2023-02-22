В Набережных Челнах закуплены дополнительные минивэны для перевозки пассажиров

На линию выйдут еще 15 автомобилей. Фото: ПАО "КАМАЗ"

В ближайшие дни в Набережных Челнах на линию выйдут еще 15 автомобилей сервиса «Челнок». Благодаря этому появится возможность дополнительно перевозить более 20 тысяч пассажиров в месяц.

Как пояснил руководитель проекта Даниял Гарифуллин, новые автомобили были закуплены в связи с повышенным спросом на сервис среди горожан.

«Челнок» – это новый для Набережных Челнов вид общественного транспорта, который позволяет пассажиру в удобное для него время заказать микроавтобус через приложение и добраться до пункта назначения без пересадок. Маршруты поездок выстраиваются алгоритмом, разработанным на основе искусственного интеллекта, исходя из спроса в реальном времени. В разработке проекта принимал участие «КАМАЗ».

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