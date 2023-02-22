ПАО Банк «Открытие»: по мнению 69% женщин ПФО настоящий мужчина должен зарабатывать от 50 до 150 тысяч рублей в месяц

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Женщины называют главным качеством настоящего мужчины любовь и заботу о близких, сами мужчины - честность и порядочность. Заботливый отец и муж - главная социальная роль мужчины по общему мнению. 69% женщин и 67% мужчин отметили, что настоящий мужчина должен зарабатывать 50-150 тысяч рублей в месяц. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) к Дню защитника Отечества 23 февраля.

Отвечая на вопрос, сколько должен зарабатывать настоящий мужчина, 14% женщин и 25% мужчин назвали сумму не менее 50 тысяч рублей в месяц. 30% женщин и 22% мужчин - 50-100 тысяч рублей. 25% женщин и 20% мужчин – 100-150 тысяч рублей. 7% женщин и 6% мужчин – 150-200 тысяч. 5% женщин и 7% мужчин полагают, что настоящий мужчина должен зарабатывать свыше 200 тысяч рублей в месяц. По мнению 19% женщин и 21% мужчин, мужские доходы не имеют значения.

Отвечая на открытый вопрос о том, какая социальная роль мужчины главная (можно было давать больше одного варианта ответа), 85% женщин и 74% мужчин сказали, что это заботливый отец и муж. 51% женщин и 46% мужчин считают главной роль кормильца и добытчика, который должен зарабатывать деньги. По 41% мужчин и женщин назвали главной роль главы семьи. 40% женщин и 37% - роль защитника. Роль равноправного партнера женщины главной считают 26% женщин и 22% мужчин. Лишь 10% женщин и 16% мужчин ставят на первое место профессионализм.

Самыми важными качествами мужчины (открытый вопрос, можно было давать больше одного варианта ответа) 83% женщин и 60% мужчин назвали любовь и заботу о близких. 83% женщин и 74% мужчин выделяют честность и порядочность. 60% женщин и 44% мужчин полагают, что настоящий мужчина должен быть добрым. Мужество таким качеством назвали 55% женщин и 61% мужчин. 47% женщин и 62% мужчин считают важным мужским качеством ум, 50% женщин и 38% мужчин- чувство юмора. Талант в настоящем мужчине важен для 10% женщин и 14% мужчин.

75% женщин считают, что их муж соответствует критериям настоящего мужчины (35% скорее да, 40% определенно да). 8% - что не соответствует (7% скорее нет, 1% определенно нет). 7% затруднились ответить на этот вопрос. 9% не замужем.

72% мужчин считают, что они сами соответствуют критериям настоящего мужчины (52 скорее да, 20% определенно да). 3% самокритично признали, что скорее не соответствуют. 25% затруднились с ответом.

44% женщин и 68% мужчин считают, что главой семьи является мужчина. 50% женщин и 30% мужчин назвали главой семьи и женщину, и мужчину. 6% женщин и 2% мужчин поставили во главу семьи женщину.

*Опрос проведен банком «Открытие» 9-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.