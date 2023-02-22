Ряд иностранных вузов прекратил сотрудничество с КФУ

По словам ректора, в университете к этому относятся философски. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Ряд иностранных вузов приостановил сотрудничество с Казанским федеральным университетом из-за внешнеполитической обстановки. Часть из них и вовсе прекратила работу с КФУ. Об этом сообщил ректор вуза Ленар Сафин на заседании Госсовета Татарстана.

По словам Сафина, в университете к этому относятся философски. В вузе планируют выстраивать сотрудничество с дружественными странами, например, с Китаем. Вместе с тем КФУ сейчас занимается разработкой конкретных продуктов для импортозамещения.

Кроме того, вуз в скором времени откроет филиалы в Казахстане и Египте. В последней стране уже строится кампус, где смогут учиться 300 студентов.

Ранее мы сообщали, что КФУ приобретет автомобиль за 8,5 миллиона рублей для сопровождения VIP-гостей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram