Даже неверующие кричат из-под завалов: «Боже, спаси меня» - волонтер из Казани об уроках турецкого землетрясения

Во время разбора завалов был найден миллион долларов, но никто так и не узнал, кому принадлежали эти деньги. Фото: Расул Тавдиряков

Волонтер из Татарстана, который принимал активное участие в спасении людей после землетрясения в Турции, рассказал, какие уроки он вынес из увиденного.

- Даже неверующие будут кричать из-под завалов: «О Боже, о Боже, спаси меня!» - поделился главным выводом Расул Тавдиряков.

Еще один урок – деньги тщетны. Во время разбора завалов был найден миллион долларов, но никто так и не узнал, кому принадлежали эти деньги и для чего были отложены.

- Хозяин квартиры выгнал арендатора, который задержал квартплату. Сегодня они оба спят в одной палатке. Ничто не вечно. Вечны только добрые слова или дела, - констатирует Расул.

Также волонтер рассказал о людях, которые грабят магазины после землетрясения. Это, по мнению волонтера, показывает, насколько уродлив человек, который не боится Бога.

- Молодой человек приехал навестить своих родителей и погиб вместе с ними под завалами. Родители приехали навестить сына и все они тоже погибли. Как сильно они любили друг друга, что смерть свела их вместе, - привел примеры казанец.

Дети, рожденные под завалами, по мнению Расула, учат людей, что даже из мертвого тела извлекают живое. А люди, которые выходят из-под завалов с улыбкой на лице, пример того, что даже из самой страшной ситуации можно выйти победителем.

- Дети и младенцы сотни часов находились под обломками и выжили, чтобы засвидетельствовать милость Господа. Студенты строили свои мечты в Турции и собирались получить докторскую степень, но отдали свои души Богу. Наши мечты - лишь иллюзия, - заключил Расул.

Напомним, Расул Тавдиряков практически с первых дней после трагедии находится в Турции. Его задачей, как и других волонтеров, был поиск живых людей под завалами. После этого к спасению подключались профессионалы.

Ранее волонтер рассказал «КП-Казань», что многие люди в момент землетрясения накрывали собой детей – это стало понятно во время разбора завалов. Также он рассказывал историю сирийца, который три дня слушал стоны умирающей жены и не мог ей ничем помочь.

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