Раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил сумму госпремий в области науки и техники

Сумма премии выросла до 1 миллиона. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов увеличил сумму республиканских государственных премий в области науки и техники на 200 тысяч рублей: с 800 тысяч до 1 миллиона. Однако теперь вместо пяти ежегодных выплат будут присуждаться четыре. Соответствующий указ подписан главой региона.

Ежегодные республиканские госпремии в области науки и техники учредили еще в 1993 году. Премии выплачиваются из средств татарстанского бюджета, выделенных на содержание Академии наук Татарстана. При присуждении премии коллективу она делится.

Напомним, ранее Рустам Минниханов присудил государственные премии за достижения в области науки и техники 16 татарстанцам.

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