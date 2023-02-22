Мобилизованные татарстанцы 4 тысячи раз обращались к уполномоченному по правам человека

се усилия были направлены на соблюдение прав военнослужащих и их семей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году мобилизованные жители Татарстана и их родственники более четырех тысяч раз обращались к уполномоченному по правам человека в республике. Все усилия были направлены на соблюдение прав военнослужащих и их семей, рассказала региональный омбудсмен Сария Сабурская на заседании Госсовета Татарстана.

По словам Сабурской, в республике регулярно проводились проверки по вопросам медосвидетельствования мобилизованных на предмет их годности к службе, также оперативно решались обращения по выплатам.

Омбудсмен подчеркнула, что вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева провела большую работу по представлению отсрочки от военной службы. В результате чего свыше 200 мужчин вернулись в свои семьи.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram