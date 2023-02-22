В Атнинском районе Татарстана три человека погибли от отравления угарным газом

Происшествие случилось в одном из частных домов в селе Большая Атня. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Во вторник, 21 февраля, в Атнинском районе Татарстана двое мужчин 1958 и 1966 годов рождения, а также женщина 1984 года погибли от отравления угарным газом. Происшествие случилось в одном из частных домов в селе Большая Атня.

Предполагается, что погибшие распивали алкоголь, после чего легли спать. Тела обнаружил сосед, он же и обратился в правоохранительные органы.

СУ СКР по Татарстану возбудил уголовное дело по факту причинению смерти по неосторожности. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Напомним, ранее в Казани от отравления угарным газом погибла 17-летняя студентка.

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