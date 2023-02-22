В Татарстане во время пожара в сарае мужчина получил многочисленные ожоги

На полу одноэтажного сарая загорелась солома
В деревне Манауз Азнакаевского района Татарстана накануне вечером произошел пожар. На полу одноэтажного сарая загорелась солома.
Еще до приезда сотрудников МЧС сельчане спасли из горящей постройки 42-летнего мужчину, который лежал в углу сарая. С ожогами головы, рук и ног его доставили в Азнакаевскую ЦРБ.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
Ранее «КП-Казань» сообщала, что в Татарстане полицейские на руках вынесли из горящего дома супружескую пару.
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