В Татарстане во время пожара в сарае мужчина получил многочисленные ожоги

На полу одноэтажного сарая загорелась солома

В деревне Манауз Азнакаевского района Татарстана накануне вечером произошел пожар. На полу одноэтажного сарая загорелась солома.

Еще до приезда сотрудников МЧС сельчане спасли из горящей постройки 42-летнего мужчину, который лежал в углу сарая. С ожогами головы, рук и ног его доставили в Азнакаевскую ЦРБ.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что в Татарстане полицейские на руках вынесли из горящего дома супружескую пару.

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