МЧС Татарстана предупредило о сильной метели на 23 февраля

Метель прогнозируется вплоть до 18.00 23 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мало того, что днем в среду, 22 февраля, в республике ожидается сильная метель и ветер, так это ненастье продлится и 23 февраля – вплоть до 18.00. Так, в регионе, в том числе и в Казани, местами ожидаются метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее, сильный снег в южных и восточных районах, ветер до 18 м/с, на дорогах снежные заносы, предупреждает МЧС Татарстана.

- Водителям, которые планируют дальние поездки, нужно обратить внимание на техническое состояние своих машин, запастись топливом – не заправляйтесь на непроверенных АЗС, а также взять с собой теплые вещи, продукты и зарядку для телефона, - дают советы в ведомстве на случай ненастья.

Отметим, что согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана в четверг, 23 февраля, в республике температура воздуха ночью, при прояснениях, может упасть до 23 градусов мороза, днем же ожидается от -8 до -13 градусов.

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