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НовостиОбщество22 февраля 2023 9:08

В Кировском районе Казани в связи с реконструкцией Горьковского шоссе изымут земельные участки

Речь идет о территориях от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М7 «Волга»
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Землю у владельцев выкупят, а дома расположенные на ней снесут.

Землю у владельцев выкупят, а дома расположенные на ней снесут.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кировском районе Казани изымут земельные участки. Это связано с реконструкцией Горьковского шоссе. Речь идет об участке от улиц Чкалова и Степана Халтурина до трассы М7 «Волга». Соответствующее постановление исполкома опубликовано в сборнике документов Исполкома города.

Согласно ему, изъятию подлежат земельные участки по адресам:

улица Залесная, 87а, 100, 102, участки 98 и 99/1;

улица Алеутской, 4.

Отметим, на всех данных объектах имеются жилые дома. Их у владельцев вместе с землей выкупят. Администрация Кировского и Московского районов должна их уведомить в течение ближайших десяти дней.

Напомним, реконструкция Горьковского шоссе в Казани завершится в 2024 году. К тому времени там расширят проезжую часть, а также создадут дорожную развязку.

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