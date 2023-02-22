Путин наградил замглавы исполкома Казани званием заслуженного работника ЖКХ России

Звание присуждено за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил заместителя руководителя исполкома Казани Искандера Гиниятуллина званием заслуженного работника жилищно-коммунального хозяйства страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Звание присуждено за заслуги в области жилищно-коммунального хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.

- Присвоить звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства России» Искандеру Гиниятуллину, - написано в указе.

Отметим, Гиниятуллин курирует вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты. Ранее он занимал должность председателя Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани.

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