В Татарстане вынесен приговор женщине, которая подарила своего ребенка чужим людям

Новых родителей для своего малыша жительница Татарстана нашла в сети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани оглашен приговор местной жительнице, которая подарила своего новорожденного ребенка семье из Ставропольского края.

Суд рассматривал дело по статье о торговле людьми. При этом сама подсудимая уверяла, что денег за ребенка не просила – отдала его безвозмездно. Гособвинитель запросил для женщины четыре года колонии. Но суд вынес более мягкое решение – 3,5 года условно с испытательным сроком на три года.

Сама «сделка» состоялась в начале 2021 года. Новых родителей для своего малыша жительница Татарстана нашла в сети. Они даже успели забрать ребенка, но через некоторое время о преступлении узнали стражи порядка. Ребенка вернули в родную семью.

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