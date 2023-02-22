Рамиль Муллин заявил, что сложности научили жителей Нижнекамска жить и работать вместе

Объем валового территориального продукта в Нижнекамском районе достиг роста в 160%. Фото: пресс-служба Нижнекамского района

В Нижнекамске состоялась отчетная сессия 2022 года. На ней мэр города Рамиль Муллин заявил, что сложности, через которые пришлось пройти в прошлом году, научили жителей жить и работать вместе. В связи с этим были выработаны новые принципы развития.

По словам Муллина, Нижнекамский район по основным экономическим показателям оказался в лидирующих позициях. Так, район занял первое место по Татарстану в инвестиционной деятельности. А объем валового территориального продукта достиг роста в 160%.

Кроме того, выросла отгрузка товаров на 100 миллиардов рублей по сравнению с прошлым годом. Муллин отметил, что несмотря на беспрецедентные санкции, экономика не только остается стабильной, она продолжает развиваться.

По мнению министра экономики республики Мидхата Шагиахметова, району необходимо определить точки роста, развивать малый и средний бизнес, использовать потенциал промышленных площадок и возможностей территории. Также он отметил, развитию муниципалитета будет способствовать строительство автодороги М7 «Волга».

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