Глава Татарстана открыл бюсты героям России в танковом училище

В завершении церемонии были возложены цветы к памятнику «Героям-танкистам». Фото: пресс-служба главы Татарстана

На территории Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища сегодня, 22 февраля, глава Татарстана Рустам Минниханов открыл бюсты Героев РФ, выпускников этого учебного заведения.

Всего около училища установлены 11 новых бюстов. Среди них бюсты генерал-майора М.М. Шаймуратова, генерал-майора Р.А. Шадрина, старшего лейтенанта В.Н. Горина, младшего лейтенанта К.В. Ситкина и других. Все эти бойцы награждены посмертно.

В завершении церемонии родственники погибших военнослужащих возложили цветы к памятнику «Героям-танкистам».

Ранее «КП -Казань» сообщала, в Альметьевске похоронили погибшего при боях за Артемовск добровольца.

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