В Татарстане за год количество заявлений о банкротстве выросло на 49%

Арбитражный суд региона всего в 2022 году рассмотрел 87,8 тысячи дел Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в 2022 году рост количества поступивших заявлений о банкротстве граждан составил 49%, а в отношении рассмотренных - 35%. Об этом на итоговом совещании в Арбитражном суде республики рассказал председатель суда Максим Боровков.

По словам спикера, в 2022 году таких заявлений поступило в количестве 8,6 тысячи, на основании которых было возбуждено 5,7 тысячи дел. Годом ранее их число составляло 5,8 тысячи. Из них 4,2 тысячи были рассмотрены. Однако в отношении дел о банкротстве юридических лиц в прошлом году произошло снижение по сравнению с 2021 годом. Так, количество подданных и рассмотренных заявлений составило 55% и 52% соответственно.

Отметим, Арбитражный суд региона всего в 2022 году рассмотрел 87,8 тысячи дел. Это на 12,6% больше, чем годом ранее.

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