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НовостиАвто22 февраля 2023 6:44

В Казани новые дорожные камеры закупят на сумму более 100 миллионов рублей

Средства на эти цели будут выделены из федерального бюджета
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Контракт с исполнителем будет действовать до 30 октября 2023 года

Контракт с исполнителем будет действовать до 30 октября 2023 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на дорогах установят новые обзорные камеры высокого качества, транспортные контроллеры и пункты учета интенсивности дорожного движения. На эти цели из федерального бюджета направят 112,8 миллиона рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документу, 3,9 миллиона рублей уйдут на транспортные контроллеры - их необходимо закупить в количестве 17 штук. Еще 1,9 миллиона рублей выделят на 29 обзорных камер высокого разрешения. Кроме того, приобретут 82 пункта учета интенсивности дорожного движения. На эти цели потребуется 43,5 миллиона рублей.

Отметим, это оборудование необходимо для автоматизированной системы управления дорожным движением в столице Татарстана. Контракт с исполнителем будет действовать до 30 октября 2023 года.

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