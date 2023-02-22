С казанского «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Соответствующее решение было принято 21 февраля на заседании палаты РФС.
Фото: Александр ГЛУЗ
Российский футбольный союз снял запрет с казанского «Рубина» на регистрацию новых футболистов. Соответствующее решение было принято 21 февраля на заседании палаты РФС.
- Удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенных в качестве обеспечительной меры, - говорится на сайте союза.
Так, плата по разрешению споров удовлетворила заявление клуба и сняла ограничение. Теперь футбольный клуб вправе осуществлять регистрацию новичков.
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