С казанского «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Соответствующее решение было принято 21 февраля на заседании палаты РФС. Фото: Александр ГЛУЗ

Российский футбольный союз снял запрет с казанского «Рубина» на регистрацию новых футболистов. Соответствующее решение было принято 21 февраля на заседании палаты РФС.

- Удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенных в качестве обеспечительной меры, - говорится на сайте союза.

Так, плата по разрешению споров удовлетворила заявление клуба и сняла ограничение. Теперь футбольный клуб вправе осуществлять регистрацию новичков.

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