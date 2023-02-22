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НовостиСпорт22 февраля 2023 6:17

С казанского «Рубина» снят запрет на регистрацию новых футболистов

Плата по разрешению споров удовлетворила заявление клуба
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соответствующее решение было принято 21 февраля на заседании палаты РФС.

Соответствующее решение было принято 21 февраля на заседании палаты РФС.

Фото: Александр ГЛУЗ

Российский футбольный союз снял запрет с казанского «Рубина» на регистрацию новых футболистов. Соответствующее решение было принято 21 февраля на заседании палаты РФС.

- Удовлетворить заявление ФК «Рубин» о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенных в качестве обеспечительной меры, - говорится на сайте союза.

Так, плата по разрешению споров удовлетворила заявление клуба и сняла ограничение. Теперь футбольный клуб вправе осуществлять регистрацию новичков.

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