В стоимость также вошел земельный участок в 4,1 тысячи «квадратов». Фото: с сайта avito.ru

В Казани выставили на продажу ТЦ «Взлетный» за 260 миллионов рублей. Объект находится на улице Дементьева. Соответствующая информация появилась на сайте объявлений.

Здание имеет площадь в 2,3 тысячи квадратных метров. На продажу выставили как объект целиком, так и по отдельным лотам от 35 до 160 квадратных метров. В стоимость также вошел земельный участок в 4,1 тысячи «квадратов».

Отметим, здание находится в Авиастроительном районе Казани. Срок сдачи торгового центра в эксплуатацию - второй квартал 2023 года.

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