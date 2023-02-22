В Нижнекамске открылась новая четырехзвездочная гостиница

С открытием отеля было создано 50 новых рабочих мест. Фото: пресс-служба мэрии Нижнекамска

Открытие четырехзвездочного гостиничного комплекса состоялось в Нижнекамске. Участие в нем приняли глава города Рамиль Муллин и министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Общая площадь здания составляет 1,4 тысячи квадратных метров. Здесь имеется 90 номеров. Сумма инвестиций - около 50 миллионов рублей. С открытием отеля было создано 50 новых рабочих мест.

- Идея строительства пришла в 2019 году. Руководители города пригласили меня на рабочую встречу. Говорили о том, что Нижнекамску нужна гостиница для размещения приезжих специалистов, спортсменов и гостей. Я сам из Набережных Челнов и сначала переживал, что не потяну проект, так как город для меня новый. Но здесь мне дали уверенность в том, что необходимая поддержка будет оказана, - рассказал учредитель отеля Рустем Назмутдинов.

В скором времени в гостинице намерены открыть конференц-зал, а в рамках второй очереди построить фитнесс-центр и бассейн.

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