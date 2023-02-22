В Татарстане главу сельхозпредприятия подозревают в хищении 860 тысяч рублей из бюджета

По требованию прокуратуры в Республике Татарстан возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных денег при реализации национального проекта.

По предварительным данным прокуратуры, с 2019 по 2021 год в рамках федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» глава одного из сельхозпредприятий предоставил в региональный Минсельхоз заведомо недостоверные сведения о закупленном оборудовании. Как следствие, получатель гранта неправомерно завладел бюджетными средствами в сумме более 860 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), продолжается.

Ранее «КП-Казань» сообщала, что в Татарстане осудили экс-главу бюджетного учреждения, которая забирала премии сотрудников.

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