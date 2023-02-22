Мэр Набережных Челнов вручил ордена Мужества родным четырех погибших бойцов

Наиль Магдеев отметил, что 23 февраля стал всенародным праздником. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев вручил родителям и родственникам четырех погибших в зоне СВО бойцов ордена Мужества. Почетных наград посмертно удостоены Радик Салихов, Руслан Газизов, Олег Дмитриев, Дамир Гадиуллин. Церемония состоялась в ДК «Энергетик», где накануне прошел концерт в честь Дня защитника Отчества. Память погибших почтили минутой молчания.

Наиль Магдеев отметил, что 23 февраля стал всенародным праздником. Он напомнил, что в эти дни более тысячи жителей Набережных Челнов участвуют в специальной военной операции.

Также собравшихся с праздником поздравили военные комиссары города - Рашид Ильясов и Дамир Валиев. Показательное выступление с карабинами продемонстрировали ученики кадетской школы им. Н.Кайманова.

Приглашенным артистом концертной программы стал певец Фирдус Тямаев.

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