20-летний житель Казани пойдет под суд за организацию подпольного казино

Обвиняемый полностью признал свою вину. Фото: Рината СТРЕБКОВА

20-летнего жителя Казани подозревают в организации азартных игр в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Татарстана.

По версии следствия, в августе 2022 года обвиняемый приехал в Набережные Челны и снял квартиру. Вот только ее владельца он не предупредил, что снимает жилье не для ночевок, а для организации подпольного казино.

Он приобрел необходимую оргтехнику, в том числе 14 системных блоков, 14 мониторов и комплектующих к ним, а также базу данных возможных игроков. Впрочем, долго скрывать свой "бизнес" уроженец Казани не сумел. 19 августа в подпольное казино нагрянули оперативники.

Обвиняемый признал свою вину. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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