С «Рубина» сняли запрет на регистрацию новых футболистов

«Рубин» рассчитался с долгами и сможет заявить новичков. Фото: Пресс-служба ФК "Рубин"

Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров сняла с казанского «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте РФС.

Запрет был введен из-за наличия у клуба задолженностей перед рядом футболистов. На данный момент все финансовые разногласия улажены. Долгов у клуба нет и теперь казанцы смогут внести в заявку на сезон новобранцев. В частности речь идет о перешедших из "Нефтехимика" защитнике Ширяеве и форварде Уридии, болгарском форварде Миткове и узбекских легионерах Ашурматове и Рахмоналиеве.

Отметим, что сезон в Первой лиге для «Рубина» возобновится 6 марта игрой против краснодарской «Кубани». После осенней части первенства казанцы занимают 3 место в турнирной таблице. В активе клуба из столицы Татарстана 37 очков в 20 матчах. От лидера, «Балтики» из Калининграда, «Рубин» отстает на 4 очка.

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