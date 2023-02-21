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НовостиОбщество21 февраля 2023 16:57

Житель Казани пытался купить фотоаппарат и лишился 60 тысяч

23-летнюю мошенницу удалось вычислить и задержать
Рината СТРЕБКОВА
Подозреваемая полностью признала свою вину.

Подозреваемая полностью признала свою вину.

Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани задержали 23-летнюю уроженку Иркутской области, которую подозревают в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

Заявление о преступлении поступило в полицию в октябре 2021 года. Потерпевший рассказал, что в интернете нашел объявление о продаже фотоаппарата. Житель Казани связался с продавцом и перевел ему оговоренные 60 тысяч рублей. Через некоторое время он перестал выходить на связь.

В итоге злоумышленницу удалось вычислить и задержать. Подозреваемая полностью признала свою вину. На время следствия она будет находиться под подпиской о невыезде.

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