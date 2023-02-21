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НовостиОбщество21 февраля 2023 15:40

В Татарстане в год национальных культур и традиций проведут более 300 мероприятий

Курировать вопросы проведения будет отдельный комитет
Рината СТРЕБКОВА
Свои предложения о проведении мероприятий выдвинули порядка ста ведомств.

Свои предложения о проведении мероприятий выдвинули порядка ста ведомств.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в год национальных культур и традиций планируют провести более 300 различных мероприятий. Об этом рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

Все запланированные мероприятия будут условно разделены на несколько разделов. В частности, образование, наука, культура, праздники и традиции. Свои предложения о проведении мероприятий выдвинули порядка ста ведомств.

Как рассказала Аюпова, в республике создан профильный комитет, который будет курировать выбор и проведение мероприятий.

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