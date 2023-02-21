В Набережных Челнах фельдшеры "скорой" успешно приняли роды у 20-летней девушки на дому

Медики смогли грамотно принять роды. Фото: министерство здравоохранения РТ.

В Набережных Челнах фельдшерам Ирине и Светлане пришлось экстренно принимать роды у девушки прямо на дому. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

В 3 часа ночи в диспетчерскую службу поступил вызов от мужчины. Он сообщил, что у него рожает жена. На вызов направили бригаду "Скорой". Зайдя в квартиру фельдшеры осмотрели девушку и приняли решение, то до больницы роженицу не довезут и ребенок появится на свет в квартире.

Роды прошли успешно. У 20-летней мамы на свет появилась девочка ростом 50 сантиметров и весом 2700-2800 граммов. Ирина и Светлана провели перевязку пуповины, обработали и наложили стерильные повязки, так же продолжали вести послеродовой период роженице.

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