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НовостиОбщество21 февраля 2023 14:58

В Казани экологи прорубили около 50 лунок на озере Верхний Кабан

Это необходимо для насыщения водоема кислородом
Рината СТРЕБКОВА
Благодаря проведенным работам кислородный режим в водоеме улучшится.

Благодаря проведенным работам кислородный режим в водоеме улучшится.

Фото: Мэрия Казани

В Казани прошла экологическая акция на озере Верхний Кабан. Как сообщили в пресс-службе министерства экологии Татарстана, специалисты природоохранных ведомств пробурили около 50 лунок. Это позволит насытить водоем кислородом и предотвратить мор рыбы и других живых организмов.

Отмечается, что каждое отверстие экологи заложили сухим камышом, ветками и травой. Благодаря проведенным работам кислородный режим в водоеме улучшится.

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