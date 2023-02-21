В Казани экологи прорубили около 50 лунок на озере Верхний Кабан

Благодаря проведенным работам кислородный режим в водоеме улучшится. Фото: Мэрия Казани

В Казани прошла экологическая акция на озере Верхний Кабан. Как сообщили в пресс-службе министерства экологии Татарстана, специалисты природоохранных ведомств пробурили около 50 лунок. Это позволит насытить водоем кислородом и предотвратить мор рыбы и других живых организмов.

Отмечается, что каждое отверстие экологи заложили сухим камышом, ветками и травой. Благодаря проведенным работам кислородный режим в водоеме улучшится.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram