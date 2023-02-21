22 февраля в Казанском ТЮЗе состоится премьера спектакля «Алифба: В стране букв» (2+)

В эту среду, 22 февраля, в Казанском ТЮЗе на 15.00 намечена премьера на татарском языке. Маленьким детям, а также их родителям, презентуют спектакль «Алифба: В стране букв» с возрастным ограничением 2+.

Это интерактивная лингвистическая постановка, где юный зритель и сам может принять участие. Детям предложат искать слова, начинающиеся с букв татарского алфавита (Алифба – азбука тат.), изучать национальную кухню и праздники и разгадывать тайны. Данное представление будет показано в честь Международного дня родных языков.

- Идея этого спектакля родилась из наблюдений за детьми. В городской среде мы теряем элементарные вещи в языке и культуре. Этот спектакль скорее не для тех, кто живет вместе с бабушками, дедушками и растет, зная суть языка, а для тех, кто растет без всего этого. Потому что за 40-45 минут невозможно ознакомить с культурой, но что такое аждаха (дракон), что такое Сабантуй, кто такой Шурале, что сказал Тукай – этому можно обучить, - говорит директор Казанского ТЮЗа Луиза Шарова.

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