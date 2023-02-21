23 февраля в Казани откроется выставка-путешествие «Александр Македонский. Путь на Восток»

Один из экспонатов. Фото: Государственный Эрмитаж

В День защитника Отечества – 23 февраля, в Казанском Кремле «Эрмитаж - Казань» презентует выставку-путешествие «Александр Македонский. Путь на Восток».

На ней будут представлены около 400 уникальных экспонатов из архива питерского Эрмитажа. Это археология, живопись, оружие, скульптура, ювелирное искусство и монеты. Посетителям выставки представят возможность интерактивного погружения в древнюю историю - игровые зоны для детей, аромостанции, мультимедийные и тактильные станции.

Выставка разделена на несколько тематических разделов. Первая часть погружает зрителя в атмосферу классической Греции. Следующие залы посвящены 11 годам Восточного похода. И последний раздел выставки - наследие Александра Македонского.

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