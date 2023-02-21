По словам Муллина, коммунальное хозяйство Нижнекамска нуждалось в поддержке. Фото: пресс-служба главы Нижнекамского района

СИБУР приобрел для Нижнекамска снегоуборочную технику на 40 миллионов рублей. Парк пополнили шесть «КАМАЗов», которые способны вывезти за раз 96 кубометров снега, и три снегоочистителя для тракторов.

На осмотре дорожной техники присутствовали руководитель Нижнекамского района Рамиль Муллин, глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов и гендиректор «Нижнекамскнефтехима» Игорь Климов.

По словам Муллина, коммунальное хозяйство Нижнекамска нуждалось в поддержке, и приобретение снегоуборочной техники СИБУРом стало настоящим подарком для города.

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