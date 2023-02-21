В аэропорту Казани у прилетевшей из Дубая туристки обнаружили в багаже кораллы

Если экспертиза даст положительный результат, то туристке грозит штраф. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ходе таможенного контроля в аэропорту Казани у туристки, прилетевшей из Дубая, обнаружили в багаже 17 предметов, внешне схожих с кораллами. Их направили на экспертизу, которая установит принадлежат ли кораллы к защищаемым Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Ввоз предметов, которые попадают под действие этого закона, разрешен только при наличии специальных документов, уточняет начальник таможенного поста аэропорта Казани Мирзанур Гараев. Если эксперты подтвердят принадлежность кораллов к объектам СИТЕС, то туристке будет грозить штраф и конфискация предметов, сообщает пресс-служба Татарстанской таможни.

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